Мисията на МААЕ пристигна в Запорожката АЕЦ

Мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна днес в Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна, предадоха световните агенции, като се позоваха на свои журналисти на място, предава БТА.

Екипът, оглавяван лично от генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, дойде с голям конвой. На място има сериозно присъствие на руски войници, каза репортер на Ройтерс.

Пристигането на мисията се забави заради съобщения за сражения около най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която е контролирана от Русия от март, отбелязва Ройтерс.