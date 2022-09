Интересен случай в Москва. Хакери хакнаха такси приложението Яндекс и поръчаха всички свободни таксита за един и същ адрес.

Случаят предизвика задръстване от таксита в Москва.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i — Russian Market (@runews) September 1, 2022

"Като филм на Джеймс Бонд е", коментират потребители в социалните мрежи.

"Който и да е хакера, искам да го поздравя за добре свършената работа", пише друг потребител в Туитър.