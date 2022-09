Мъж изкачи незаконно най-високата сграда във Великобритания /ВИДЕО/

Службите за спешна помощ бяха извикани в най-високия небостъргач във Великобритания - Шард, след като свободен катерач се изкачи на сградата близо до Лондонския мост, съобщи Нова ТВ.

Малка тълпа наблюдава как мъж се изкачва по конструкцията, която е висока 309,6 метра и е най-високата сграда във Великобритания.

Приключи строежът на най-тънкия небостъргач в света (ВИДЕО+СНИМКИ)Работници в близките офиси са съобщили, че са видели мъж да се изкачва по небостъргача около 5 сутринта. Столичната полиция каза в изявление: „Полицията беше извикана в 05:38 часа в неделя, 4 септември, след сигнали за катерач на Шард. Присъстваха служители, линейка и лондонската пожарна.

21-годишен мъж е бил арестуван по подозрение за посегателство, а двама други по подозрение за причиняване на обществено безпокойство.