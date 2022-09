Обявиха част от годишните награди "Еми"

Концертният филм "Една вечер с Адел" спечели пет награди "Еми" за творчески постижения, сред които за най-добро специално развлекателно предаване, съобщи Асошиейтед прес /АП/.

Междувременно бившият президент на САЩ Барак Обама, получавайки отличие в качеството си на разказвач на документалната поредица "Нашите велики национални паркове", преполови пътя към "голямата четворка" ЕГОТ - награди "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони". Шоуто от пет части разказва за различни национални паркове по света и е продуцирано от компанията на Барак и Мишел Обама Higher Ground.

Сред претендентите в категорията бяха също видният британски естествоизпитател Дейвид Атънбъро и актрисата и носителка на "Оскар" Лупита Нионго.

Барак Обама е вторият президент след Дуайт Айзенхауер през 1956 г., удостоен с "Еми". Обама преди е печелил награди "Грами" за аудиокнигите на две от автобиографичните му книги. Досега само 17 души са намерили място в елитния клуб на носителите на "голямата четворка" ЕГОТ.

На покойния Чадуик Боузман беше присъдена награда като озвучаващ актьор. Най-известният му персонаж, Черната пантера, говори с неговия глас в анимационната поредица "Какво ако...?" на Disney и Marvel. Това е един от последните проекти на Боузман, който през 2020 г. почина на 43-годишна възраст от рак на дебелото черво.

Документалният филм "The Beatles: Get Back" на режисьора Питър Джаксън ("Хобит", "Властелинът на пръстените"), който разказва за последните месеци на The Beatles, получи пет награди сред които за звуков монтаж и мишунг.

Преди същинската битка за наградите "Еми" за праймтайм предавания хитовият сериал "Игра на калмари" получи четири отличия, сред които за най-добра гост актриса в драма за Ли Йо-ми.

Сериалът "Странни неща", който заедно с "Игра на калмари" е сред номинираните за най-добра телевизионна драма, получи пет награди "Еми" за творчески постижения.

Церемонията по връчването на наградите "Еми" ще се състои на 13 септември, но призьорите в някои категории се обявяват предварително.