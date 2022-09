Адският тайфун Хинамнор връхлетя Южна Корея с пълна сила (Видео, снимки)

Хиляди хора в Южна Корея трябваше да се евакуират заради приближаването на тайфуна Хинамнор, който днес настъпи в южните райони на страната с проливни дъждове и силни ветрове, предаде Асошиейтед прес. Стихията разруши пътища, повали дървета и остави над 20 000 жилища без електричество.

Двадесет и пет годишен мъж изчезна след падане в прелял от дъжда поток в южния град Улсан по данни на министерството на вътрешните работи и сигурността. В голям стоманодобивен завод в южния град Поханг са избухнали пожари, но не е ясно дали са предизвикани от тайфуна.

Правителствени служители предупредиха населението за опасността от наводнения, земни свличания и високи приливни вълни, както и за потенциалните щети от тях. Според властите Хинамнор ще бъде най-силната буря в страната от години.

Хинамнор се появи само седмици, след като столицата Сеул и околните региони пострадала от поройни дъждове, предизвикали внезапни наводнения, отнели живота на поне 14 души.

Министър-председателят Хан Дък-су призова за проактивни усилия за евакуиране на хората в райони, уязвими за наводнения, и каза, че Хинамнор „може да се окаже исторически най-силният тайфун, който ни е сполетявал".

Метеорологичната служба на Южна Корея каза, че Хинамнор се движи в североизточна посока към открито море с проливни дъждове и бурни ветрове, достигащи до 144 километра в час, след като по-рано днес връхлетя курортния остров Чеджу и настъпи на континента близо до пристанище Пусан.

От неделя насам бурята изсипа над 94 сантиметра дъжд в централната част на Чеджу, където ветровете достигнаха скорост от 155 километра в час.

Министерството на сигурността съобщи, че над 3400 души в южните региони е трябвало да се евакуират от домовете си, а други 14 000 са посъветвани или настоятелни приканени да направят същото. Десетки пътища са пострадали, а поне пет къщи и други сгради са наводнени или унищожени.

