Вегани блокират достъпа на клиенти, желаещи мляко, в четири британски града

Група веган активисти се насочиха към супермаркети в четири града в Обединеното кралство и блокираха достъпа на клиентите до краве мляко в магазините за млечни продукти.

Демонстрантите от активистката група "Животински бунт" се появиха в множество супермаркети тази седмица за своя протест срещу млечните продукти, въоръжени с плакати с надписи "Бъдеще, базирано на растения" и "Възстановяване на нашата земя", и се опитаха да спрат клиентите, които искат да купят мляко. ⚠️HAPPENING NOW⚠️ Animal Rebellion have blocked dairy aisles in 4 supermarkets!



From animal exploitation to environmental degradation, a bottle of cows milk is representative of everything wrong with our food system. We need a #PlantBasedFuture#AnimalJustice #ClimateJustice pic.twitter.com/qGRUYakliu — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 3, 2022

Те влязоха в магазин "Whole Foods" в Лондон и в магазините на "Marks & Spencer's" в Саутхемптън, Бирмингам и Манчестър, съобщава Metro.

За да популяризират каузата си, от "Животински бунт" написаха във Facebook: "Супермаркети в 4 различни града бяха блокирани от поддръжници на "Животински бунт"!Защото бутилката краве мляко е символ на всичко, което не е наред в нашата хранителна система. От експлоатацията на животни до деградацията на околната среда - това е жесток, неефективен и ненужен продукт."

Те добавиха: "Време е да спрем предлагането на млечни продукти. Не можем да позволим това да продължава повече - не и когато отговорът е толкова прост - #Бъдеще, базирано на растения". We cannot let this continue. Not when the answer is so clear - a transition to a #PlantBasedFuture and rewilding of freed-up land.



❤️ Support the Campaign: these ongoing actions are extremely costly - and we need your help to be able to continue them 🔥 Donate - link in our bio pic.twitter.com/jK3kVNXBCl — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 6, 2022

В изявлението си групата разшири мотивите за протестите, като заяви, че "милиони потребители няма да могат да купуват млечни продукти", след като започне да предприема действия през първите две седмици на септември. Част от действията бяха свързани с цистерните, превозващи млечни продукти. На няколко клипа в Туитър се вижда как активистите дори пукат гумите на превозните средства. 🛑Happening Now: For the 3rd consecutive day, Animal Rebellion have immobilized milk trucks and disrupted the supply of dairy by drilling tyres at a fifth site; Muller Willenhall. pic.twitter.com/M0jF2l1G6R — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 6, 2022

Групата е добре известна с това, че насърчава растителния начин на живот и използва крайни мерки, за да предаде посланието си. Наскоро членовете на групата разляха пълни бутилки мляко по пода на хранителната зала "Harrods" в Лондон като част от протеста срещу млечните продукти.

"В сряда "Животински бунт" наруши реда в Harrods, като изсипа бутилки с мляко на пода", написаха те в Twitter. Watch Kevin's furious row with Animal Rebellion activist Dillon Parsons, after the group poured milk over Harrods' food to raise awareness of the dairy industry and climate change.@TVKev | @RebelsAnimal pic.twitter.com/8gqxPTjXFb — TalkTV (@TalkTV) August 10, 2022

"Защо? Защото сме в извънредна ситуация, свързана с животните и климата! През септември тази година ще покажем, че бъдещето, основано на #Растения, е възможно".

Въпреки че "Животински бунт" насърчава екологична и етична кауза, мнозина реагираха отрицателно на каскадата и осъдиха групата за разхищение на продукти и изпращане на погрешно послание по време на кризата с високите цени и разходите.

"Как казвате на хората, които разчитат на малки бюджети, за да изхранват семействата си, че според вашата идеология не трябва да купуват млечни продукти или месо?", пише един човек.

Друг пък посочи: "Не знам кой има нужда да чуе това, но разхищението на храна е първо - безразсъден вандализъм и второ - не е начинът да се спечелят сърцата и умовете на хората."