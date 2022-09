Призракът на Маргарет Тачър витае около Лиз Тръс

35 години след свалянето на Тачър духът й продължава да "доминира" в надпреварата за лидерския пост във Великобритания

Избраната за нов министър-председател на Великобритания Лиз Тръс е многократно обвинявана, че имитира Маргарет Тачър в стремежа си да стъпи на "Даунинг стрийт" №10. Тя отрича сравненията с Желязната лейди, въпреки че политическите анализатори смятат друго.

Но колко всъщност Лиз Тръс и Маргарет Тачър си приличат наистина?

По време на дебат по Channel 4 новият министър-председател на страната е с черен блейзър върху бяла блуза с папийонка. Още тогава потребителите на социалните медии бързо забелязаха, че Тачър е носила много подобно облекло по време на предизборно предаване през 1979 г.

През февруари, по време на посещението си в Русия, Тръс носи черна обла кожена шапка и палто. А Тачър бе облечена с подобно кафяво палто с кожена украса и кафява кожена шапка при посещението си в страната през 1987 г. Liz Truss denies trying to look like Margaret Thatcher, saying "I am my own person." #r4today pic.twitter.com/yqjxvu6zxJ — Adam Bienkov (@AdamBienkov) July 21, 2022

По време на визитата си при британските войски в Естония през ноември миналата година Тръс облече военно облекло и позира в армейски танк. Това е образ, който хората веднага сравниха с посещението на Тачър в тренировъчен лагер на НАТО в Германия през 1986 г.

А какво можем да кажем за политическите стратегии на Тръс?

Ако оставим настрана външния вид, Тръс не е типичен тачерист. Тя е критикувана за това, че през цялата си кариера е променяла политическите си възгледи. Започнала е като запален либерал-демократ, когато е била студентка, а след това е преминала към консерваторите, докато Тачър е била предана тористка (Британска политическа партия) още в университета (като и двете са учили в Оксфордския университет).

По време на референдума за ЕС Тръс застана на страната на кампанията за оставане в Съюза, но сега е известна като ревностен брекзитър.

Всъщност случаят е сходен с този на Тачър. Първо подкрепя оставането в Европейската икономическа общност на референдума през 1975 г., а след това става изключително враждебна към нея, тъй като се противопоставя на единния пазар.

През 1990 г. евроскептицизмът ѝ става толкова силен, че ускорява решението на партията си да я отстрани от поста. Подобно на Тачър, Тръс се превърна в ревностен защитник на свободния пазар, въпреки че през 2016 г. водеше кампания за единния пазар в подкрепа на оставането.

Тачър бе твърда към европейските си партньори към края на политическата си кариера. Тръс вероятно се опитва да подражава на това, като подкрепя промените в протокола за Северна Ирландия през последните месеци.

Тя обеща "да започне да намалява данъците още от първия ден", като понижи увеличението на националната застраховка през април. Също добави, че ще запази "корпоративния данък конкурентен", тъй като Обединеното кралство е изправено пред тревожен темп на инфлация.

Когато е избрана за първи път, Тачър трябва да се бори с двуцифрена инфлация. Впоследствие тя намалява данъка върху доходите, дерегулира финансовата индустрия и приватизира държавни активи.

Тръс от своя страна иска също така да се откаже от "сталинистките" цели за жилищно строителство в полза на намаляването на данъците и дерегулацията. По подобен начин в миналото Тачър се противопоставя на социалното жилищно строителство и насърчава притежанието на жилища.

Новият британски премиер подкрепя и спорната политика за предоставяне на убежище в Руанда. Тачър от своя страна се противопоставя на имиграцията в Обединеното кралство, като през 1978 г. заявява, че тя трябва да бъде прекратена.

Лиз Тръс иска да увеличи разходите за отбраната до 3% от БВП до 2030 г. и да укрепи разузнавателната служба. А целта на Тачър била да намали разходите за отбрана и да се съсредоточи върху НАТО.

Новият министър-председател на Великобритания обеща да се придържа към споразумението за нулеви нетни емисии до 2050 г., но иска да спре екологичните такси върху сметките за енергия.

Всъщност Тачър първа въвежда "зелените" мерки сред основната политика през 80-те години, въпреки че нейният наследник Джон Мейджър е този, който подписва ключови споразумения за климата. Маргарет Тачър Кадър: YouTube / Whats Viral Today

Но усеща ли Тръс витаещият около нея призрак на Тачър?

Не - поне не публично.

Лиз Тръс заяви в предаването Today на BBC Radio 4, че не приема твърденията, за оприличаването й с Маргарет Тачър, като добави: "Аз имам собствена идентичност. Притежавам много различен произход, израснала съм в Йоркшир, учила съм в общообразователно училище."

"Аз съм човек, който цял живот е работил, за да свърши нещо полезно, и това е, което смятам да правя в професията си занапред", потвърди тя.