Най-малко шест души са ранени след пожар в нефтохимически завод в Милано (Видео)

Най-малко шестима работници са ранени, а един от тях е в критично състояние след пожар в нефтохимически завод край италианския град Милано.

Огънят е тръгнал от местна фабрика, след което се е разпространил към завода за преработка и обезвреждане на опасни отпадъци, предаде Нова тв. Fire at the petrochemical factory "Nitrol Chimica" near #Milano pic.twitter.com/ZUDwHh1kUv — THE reports (@THEreports123) September 7, 2022

Екипите на пожарната са успели да спасят от горящите сгради 18 души. Част от тях обаче са хоспитализирани заради затруднено дишане. Властите предупредиха местните жители да не излизат от домовете си и да държат прозорците си затворени.