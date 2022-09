Кралица Елизабет е под лекарско наблюдение, но не е в болница

Принц Чарлз, съпругата му Камила и принц Уилям пътуват към резиденцията ѝ

Британската кралицата е под медицинско наблюдение в замъка Балморал в Шотландия, след като лекарите се притесниха за здравето й, съобщи Бъкингамският дворец.

„След допълнителна оценка тази сутрин лекарите на кралицата изразиха загриженост за здравето на Нейно Величество и препоръчаха тя да остане под медицинско наблюдение“, се казва в изявлението, цитирано от Би Би Си.

„Кралицата остава комфортно в двореца Балморал“, потвърдиха още от Бъкингам. Към момента Елизабет II не е хоспитализирана.

Най-близките членове на семейството ѝ са информирани. Твърди се принц Чарлз, съпругата му Камила и принц Уилям са се отправили към двореца, за да бъдат с кралицата.

Съобщението идва, след като 96-годишната кралица отмени срещата със своите съветници в сряда. Лекарите я посъветвали да си почива.

Новата британска премиерка Лиз Тръс каза, че "цялата страна" е "силно разтревожена" от новината.