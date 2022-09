Новият крал на Великобритания Чарлз направи първото си изявление след смъртта на кралица Елизабет II, която почина днес на 96 години в кралската резиденция в Балморал, Шотландия.

"Смъртта на обичаната ми майка, нейно величество кралицата, е невероятно тъжен момент както за мен, така и за всички членове на семейството.