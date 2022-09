Принц Хари напусна Балморал първи (Видео, снимки)

Принц Хари напусна замъка Балморал в Шотландия първи, пише Ройтерс. Той се качи на самолет на летище Абърдийн малко преди обяд.

На снимки от летището се вижда, че той разговаря с служителка, която изглежда видимо разстроена. На един от кадрите Хари е положил ръка на гърба ѝ като за успокоение.

Хари и съпругата му Меган са във Великобритания по други причини, когато беше съобщено, че Елизабет II не се чувства добре.

Хари се присъедини към кралското семейство, включително се видя с брат си Уилям за първи път от месеци, в замъка близо до Абърдийн.

Дестинацията на днешния му полет не е ясна.