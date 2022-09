Кралица Елизабет ІІ е починала часове преди официалното съобщение (Видео)

Кралица Елизабет Втора не е починала, когато бе обявено с официалното съобщение, а няколко часа по-рано. Лиз Тръс е била информирана за смъртта на кралицата в 16:30 ч. Новината бе съобщена на нацията два часа по-късно на същия ден - в 18:31 ч. This was the moment that Labour's Deputy Leader Angela Rayner was passed a note, believed to be about the Queen's medical condition, during a Commons debate



Soon afterwards, both Prime Minister Liz Truss and Labour leader Keir Starmer left the chamber https://t.co/ByJeXmhFtb pic.twitter.com/315FoCD0Yv — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 8, 2022

В официалното изявление от Бъкингамския дворец се казва: „Кралицата почина мирно в Балморал този следобед. Кралят и кралицата ще останат в Балморал тази вечер и ще се върнат в Лондон утре."

Министър-председателят Лиз Тръс беше в Камарата на общините, когато научи новината за сериозните здравословни проблеми на кралица Елизабет, съобщава Peоple.

На кадри от дебата се вижда как бележка, вероятно за здравословното състояние на кралицата, се подава на заместник-лидера на лейбъристите Анджела Рейнър, докато лидерът на лейбъристите Киър Стармър говори. Малко след това се вижда как Тръс и Стармър напускат залата.

В своето официално обръщение Лиз Тръс описа кралицата като "духът на Великобритания". След това се обърна към крал Чарлз III, наследникът на кралица Елизабет Втора, с думите: "Днес короната се предава, както е правено повече от хиляда години, към нашия нов монарх, Негово Величество крал Чарлз III".