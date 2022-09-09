Симеон Сакскобургготски: Скъпи Чарлз, напълно съкрушен съм

Негово Величество Цар Симеон II изпрати съболезнователно писмо до Негово Величество Крал Чарлз III по повод кончината на неговата майка Кралица Елизабет II. Публикуваме пълния текст на писмото:

Ваше Величество, скъпи Чарлз,

Напълно съкрушен съм. Надявахме се, че Вашата любима майка ще продължи да служи за пример за всички ни завинаги.

Всеобщата скръб, на която сме свидетели, доказва, че никой в историята не е имал такова положително влияние върху толкова много хора. Нейната вяра и непоклатимото й чувство за дълг в продължение на три поколения, са изключителни!

Винаги ще бъда благодарен за Нейния вдъхновяващ пример на Монарх, който служи на народа си до последния си ден! Пътеводна светлина, която неотменно и уверено водеше в правилната посока.

С моите дълбоки съболезнования към Вас и Вашето скъпо семейство, Ви прегръщам.

Симеон”.