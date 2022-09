Каква е историята зад последната снимка на Елизабет II

Фотографът, който заснема последната снимка на кралицата в Балморал, Шотландия, споделя, че Нейно Величество е "изглеждала много щастлива" и си припомня този момент като "неподправен", предава Daily Mail. If this turns out to be her final public picture, it’s an absolutely lovely one pic.twitter.com/CtalA8AR4a — Harry Wallop (@hwallop) September 8, 2022

Джейн Барлоу, фотограф на Press Association, е изпратена да заснеме кралицата, докато тя приема Лиз Тръс на аудиенция в Балморал като новоизбран лидер на Консервативната партия и министър-председател.

Сега снимката е станала още по-затрогваща. На нея кралицата е заснета за последен път преди смъртта си. В интервю Барлоу споделя за момента, в който е заснела кадъра. Тя разказва за няколкото мига, в които е била насаме с нейно величество.

Барлоу споделя "Бях изпратена в Балморал, за да отразявам кралската рота. Бях там, за да снимам как кралицата приема новия министър-председател и точно преди Лиз Тръс да влезе в залата, прекарах няколко минути с Нейно Величество. Тогава ѝ направих тази снимка.

Когато влязох в стаята, заедно с прессекретаря на кралицата, Нейно Величество беше изключително усмихната. Трябваше да изчакаме обявяването на Лиз Тръс и през това време тя говореше за времето. Тя коментира колко тъмно е навън, защото времето се е влошило, изглеждаше в много добро настроение. Очевидно беше много слаба, но въпреки това беше изключително лъчезарна. Изглеждаше много щастлива, разказва фотографката.

"След това Лиз Тръс беше официално анонсирана и влезе в помещението, отиде до Нейно Величество да се здрависат, а моята задача очевидно беше да заснема този момент. Кралицата удостои Лиз Тръс с още една от усмивките си, а аз излязох от стаята. Това бяха няколкото ми кратки минути с Нейно Величество във вторник", споделя още Барлоу.

"Когато правих снимката, тя не позираше, просто погледна нагоре и се усмихна. А сега това е още по-затрогващо, защото това е една от последните ѝ снимки."

Барлоу публикува снимката на личния си инстаграм профил преди два дни с описание "Кралицата чака в гостната преди да приеме Лиз Тръс на аудиенция в Балморал, Шотландия, където покани новоизбрания лидер на Консервативната партия да стане министър-председател и да състави ново правителство."

Джейн Барлоу има 15-годишен опит в заснемането на кралски особи и политици.