Някъде се радваха на смъртта на Елизабет II – най-скандални бяха фенове на съперник на Лудогорец

Ревящи футболни фенове в Ирландия, ликуващ собственик на магазин и няколко държави, които може би искат да изоставят монархията напълно. Смъртта на Елизабет II не предизвиква дълбока тъга навсякъде, посочва Феликс Кеслер в „Шпигел“.

Многобройните цветя пред Бъкингамския дворец и голямата симпатия по света говорят сами за себе си: кралица Елизабет II, която почина в четвъртък, имаше много фенове по целия свят, а увереното й поведение й донесе и голямо признание от държавни и правителствени ръководители,.

Но като глава на британската монархия кралицата винаги е въплъщавала тази противоречива система.

Още през 1977 г. Sex Pistols атакуваха Елизабет II с изкривяването на националния химн „God Save the Queen“ – и предизвикаха полемика. Пънк рок групата провокира например, като пее за „фашистки режим“.

След съобщенията за смъртта й, някои видеоклипове в социалните медии свидетелстват за факта, че кралицата събужда не само съчувствие и уважение на някои места днес, пише "Защото".

Съответно фенове на ирландския футболен клуб Шамрок Роувърс от столицата Дъблин се подиграха с песен на починалия монарх. Записи от стадион „Тала“, където Лудогорец падна 1:2 в предварителния кръг от Шампионската лига това лято (но продължи напред след 3:0 в Разград), показват привърженици, които скандират многократно „Lizzie’s in a box“ (Лизи – от Елизабет) под мелодията на „Give It Up“ на KC & the Sunshine Band. Това става по време на мача от Лигата на конференциите срещу шведския клуб Дюргарденс. #IrishTwitter



Tallaght stadium in Dublin tonight pic.twitter.com/FhHtoVGT1L — Dublin Bhoy (@dublincelticfan) September 8, 2022

Според съобщения в медиите в петък, ирландската футболна асоциация осъди скандиранията.

Отношенията между ирландците и монархията в съседната държава винаги са били напрегнати. Кървавата гражданска война след Първата световна война доведе първо до отцепване и накрая до независимост на Република Ирландия от Британската корона.

В останалата към Великобритания Северна Ирландия лоялността към или отхвърлянето на кралското семейство все още разделя масово населението.

Частта от страната, принадлежаща на Кралството, е дълбоко разделена между католици, които подкрепят обединението с членката на ЕС Република Ирландия, и протестанти, които са лоялни към Великобритания.

След смъртта на кралицата също имаше съобщения от Северна Ирландия за тържества и антимонархически графити, както и кортежи с клаксони.

Номинираният за министър-председател на Северна Ирландия Мишел О’Нийл призова за сдържаност. „През това време всеки трябва да се държи уважително. Кралица Елизабет почина и едно семейство скърби за загубата й“, каза О’Нийл. „В крайна сметка тя може да е била кралицата на Англия, но е била и майка, баба. Не беше редно да се шегуваме със смъртта на държавния глава.“

Но и в Шотландия жена не скри радостта си от смъртта на 96-годишната кралица. Както съобщава Telegraph, собственичка на магазин за риба и чипс от Мюър ъв Орд в Шотландските планини отпразнува смъртта на кралицата с бутилка пенливо вино и табела с надпис „Lizard Liz Dead“ Liz is dead«.

Това предизвика възмутени жители, които пристигнаха с коли до магазина, за да го замерят с яйца отпред, а прозорците били намазани с кетчуп. Накрая, според сигнала, полицията е трябвало да обезопаси района около магазина.

Докато в Англия почти всички футболни клубове почерниха емблемите си в социалните мрежи в чест на кралицата, в Шотландия имаше ярък контраст. Например гербът на традиционно протестантския и юнионистки Глазгоу Рейнджърс се появи в черно, то логото на вечния му съперник, католическия и свързван с ирландците и Ирландия Селтик, остана зелено.

Дори в самата Англия републиканците са антимонархическо движение от векове, но според проучванията те се радват на симпатии само сред малцинство от населението. Лидерът на движението „Република“ Греъм Смит все още вижда своя шанс. „Кралицата е монархията за повечето хора“, каза Смит. След нейната смърт бъдещето на институцията е „сериозно застрашено“, смята активистът.

Групата твърди, че вече няма място за монархията в съвременната демокрация и че поддръжката на кралските структури поглъща огромни суми пари. Короната, от друга страна, уверява, че кралските институции струват на данъкоплатците по-малко от един паунд годишно.

В петък в Австралия имаше много траур за кралица Елизабет, но прорепубликанците там също подновиха дългогодишен дебат за монархията. Британският монарх е държавен глава в Австралия, въпреки че тази роля е до голяма степен церемониална. Референдумът от 1999 г. за преминаване към република беше отхвърлен от 55 процента от гласоподавателите.

„Нашите мисли са със семейството й и всички, които я обичаха. Сега Австралия трябва да гледа напред“, каза лидерът на австралийската Зелена партия Адам Бранд, виден републиканец.

Австралийското републиканско движение също изказа съболезнования, отбелязвайки, че по време на референдума през 1999 г. кралицата е подкрепила правото на Австралия да стане напълно независима нация, заявявайки, че това е „въпрос, който само австралийският народ може да реши“.

Австралийският премиер Антъни Албанезе говори в полза на преминаването към република. Подобни дебати се провеждат в Карибите, където Ямайка посочи, че скоро може да последва Барбадос и да премахне кралското управление. Островната държава се отцепи от короната през 2021 г.