Банка отива на съд, след като отказа да осребри чек от казино на чернокожа

Пенсионерка от Мичиган съди банка в Детройт. Причината - служителите са отказали да осребрят чек, който тя е получила от казино за това, че е спечелила джакпота.

Лизи Пю разказа пред CNN, че е спечелила над $12 000 на слот машина в Soaring Eagle Casino & Resort в Маунт Плезънт, Мичиган, по време на църковен излет по-рано тази година.

На 11 април 2022 г. Пю отишла във Fifth Third Bank в Ливония, Мичиган, за да отвори спестовна сметка и да депозира печалбите си, но трима служители, се усъмнили, че чекът е „измамен“, съобщава "БГ Войс".

71-годишната пенсионерка от държавното училище в Детройт след това била принудена да се изправи срещу банкови служители, които първоначално отказали да й върнат чека.

Fifth Third Bank, N.A. и Fifth Third Financial Corporation отрекоха обвиненията. Те също така оспорват, че са настъпили някакви събития, които биха оправдали щети или друго облекчение, според съдебната документация.

„Ангажирани сме с честно и отговорно банкиране и забраняваме дискриминация от всякакъв вид. От нашия преглед на исковете смятаме, че фактите са различни от твърденията. Нашите служители са обучени да помагат на всеки клиент с неговите банкови нужди и нашите служителите следват процедури, за да улеснят откриването на всяка нова сметка“, каза говорител на Fifth Third Bank в изявление за CNN.

Адвокатът на Пю Дебора Гордън пък каза: „Това, което се случи с г-жа Пю, е още един пример за препятствията и униженията, пред които са изправени чернокожите американци, докато се опитват да преживеят деня. Не само младите чернокожи мъже са профилирани. За щастие, Мичиган има силен статут, забраняващ дискриминацията в „обществените помещения“, включително банките.

Пю съобщи, че е успяла да осребри чека в друга банка.