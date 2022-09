Проливни дъждове наводниха североизточната част на американския щат Илинойс.

Засегнати са и много райони на Чикаго. Наводнени са подлези, залети са улици, предаде Нова тв. Chicago is the ocean today! Floods in Chijago illinois, dozens of cars down pic.twitter.com/pOrnq9bIFt — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 12, 2022