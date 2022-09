Принц Хари с трогателни последни думи за баба си Елизабет II

Принц Хари публикува изявление с трогателни последни думи към вече покойната си баба и кралица Елизабет II. Кралицата почина на 8 септември, а Хари не успя да стигне навреме до замъка Балморал, за да се сбогува с баба си.

"Баба ми, Нейно Величество Кралицата, беше уважавана от целия свят. Светът й се възхищаваше", пише в изявлението.

Принц Хари си спомня момент от погребението на дядо си принц Филип, когато кралицата утешила семейството с думите:

"Животът, освен от първи срещи, се състои и от сбогувания". “You are already sorely missed, not just by us, but by the world over. And as it comes to first meetings, we now honour my father in his new role as King Charles III.”



—Prince Harry pays tribute to the Queen and and “my Commander-in-Chief”: pic.twitter.com/hhLqZNQPDW — Omid Scobie (@scobie) September 12, 2022

"Бабо, тази раздяла ни носи голяма тъга, но завинаги ще съм благодарен за нашите първи срещи - от ранното ми детство, до момента, в който срещна скъпата ми съпруга и прегърна правнуците си", пише още Хари в изявлението.

"Всички ние се усмихваме знаейки, че двамата с дядо сте заедно сега", завършва принца.