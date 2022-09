Подобриха рекорда за най-голям коктейл в Банкок (Видео)

В хотел в Банкок счупиха рекорда за най-голям коктейл в света. Барманите успяха да забъркат 633 литра от популярна италианска напитка в огромен леден блок. Чашата, или контейнерът на питието, беше изрязана в леден къс с височина 1,7 метра, ширина 1,4 метра и тежащ близо 400 килограма. A hotel in Bangkok enters the Guinness World Records by making the world's largest Negroni cocktail https://t.co/EP6rReRE9D pic.twitter.com/EOg0shVTT5 — Reuters (@Reuters) September 13, 2022

Целта беше да се подобри предишното постижение, което беше 504-литров коктейл. След като представител на Книгата на Гинес потвърди рекорда, напитката беше предоставена за дегустация на гостите на хотела, предаде Нова тв.