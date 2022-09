Пакет се взриви в кампуса на университет в Бостън, има ранен (Видео)

В кампуса на Североизточния университет в Бостън късно във вторник избухна пакет, а от учебното заведение съобщиха, че служител е получил леки наранявания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Властите съобщиха, че друг подозрителен пакет е бил намерен в близост до известен музей на изкуствата, а ФБР оказва съдействие при разследването. Northeastern University in Boston is being evacuated and sealed off after reports of an explosion and minor injuries to at least one person happened after examination of a pair of suspicious packages. pic.twitter.com/fwuOAs0JKN — Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) September 14, 2022

Полицията е била уведомена по-рано вечерта за два подозрителни пакета, единият от които е избухнал. Бостънският сапьорски екип е неутрализирал втория пакет близо до градския Музей на изящните изкуства, който се намира в покрайнините на кампуса на Североизточния университет.

Властите отказаха да дадат повече подробности, но говорителят на Североизточния университет Шанън Нарги заяви в изявление, че неизвестен служител на университета е получил леки наранявания на ръката при експлозията.

Малко преди 19:30 ч. полицията се е събрала в кампуса, а университетът е помолил студентите, които се били събрали на вечерен урок по журналистика, да се евакуират от сградата.

Североизточният университет е частен университет в центъра на Бостън. Началникът на полицията в университета Майкъл Дейвис заяви пред репортери, че кампусът е обезопасен. Бостънската полиция не съобщи дали са открити други подозрителни пакети.

Харвардският университет и Масачузетският технологичен институт, които се намират от другата страна на река Чарлз, разделяща Бостън от Кеймбридж, заявиха, че увеличават патрулите в кампусите си като предпазна мярка и призоваха студентите и преподавателите да съобщават за всичко подозрително.

През 2013 г. две бомби, поставени близо до финала на Бостънския маратон, убиха трима зрители и раниха над 260 души, припомня АП.