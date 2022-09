Последното пътуване на кралица Елизабет II е най-следеният полет в историята (Видео)

Самолетът, който транспортира ковчега на покойната кралица Елизабет II от Единбург до Лондон, е бил проследен от над 5 млн. души. Това го прави най-следения полет в историята, според данни на сайта Flightradar24.

4,79 милиона души са гледали полета на живо онлайн, а още четвърт милион - на запис. View playback of the flight carrying the coffin of Queen Elizabeth II from Edinburgh to RAF Northolt. https://t.co/39Vb8cCc76 pic.twitter.com/mU4GetUrWq — Flightradar24 (@flightradar24) September 13, 2022

Шест милиона души са се опитали да проследят полета в първата минута след включването на транспондера на Боинг C17A на летището в Единбург, предаде Нова тв.

Елизабет II, най-дълго управлявалият монарх на Великобритания, почина в Балморал, Шотландия на 8 септември. Погребението ще се състои на 19 септември.

Досегашният рекорд за най-следен полет се държеше от председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси. 2,2 милиона души са проследили пътуването ѝ към Тайван през август.