Харковска област: Руснаците се изтеглят "на бегом"

Руснаците си оставят дори оръжията и мунициите, някои обличат цивилни дрехи и бягат от украинските области с велосипеди, откраднати от местните хора, разказва украинската журналистка Мария Авдеева, която е в Харков, пише "Дойче веле".

"Те изоставят дори мунициите и оръжията си", казва украинската репортерка и политоложка Мария Авдеева в интервю за ARD. Тя живее в Харков, където е останала и по време на войната. Преди се е занимавала предимно с изследвания и публикации за руската пропаганда и дезинформация. Междувременно работи за различни международни медии, включително за германската обществена телевизия ZDF.

ARD: Какво е в момента положението в Харков и в неговите околности?

М. Авдеева: Много често има въздушни тревоги. След успешната контраофанзива на украинската армия и освобождаването на редица селища около Харков руските военни тероризират местното население с въздушни удари и разрушават инфраструктурата. В момента например в града няма ток и това означава, че и водоснабдяването е ограничено, защото помпите не работят. В центъра на града почти всичко е затворено.

ARD: Работите за различни медии. Какво чувате по време на обиколките си в района?

М. Авдеева: Наскоро бях в освободените райони около Харков - в едно малко селище, отдалечено на около 70 километра от града. След като украинските части освободиха някои области, там трябва да бъдат изчистени мините. Става дума за огромен район, който е миниран. Deoccupied Hrakove is heavily mined. Locals are not yet allowed to return because the demining process will be long. Anti-personnel mines are visible everywhere. For the first time, Ukraine returns large territories that were occupied for more than 6 months. pic.twitter.com/DxObgrLtah — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 12, 2022

ARD: Украинската армия междувременно си възвърна много територии. Какво знаете за напредъка, постигнат от военните?

М. Авдеева: Украинските части стигнаха до границата северно от Харков и си възвърнаха контрола над два големи железопътни и транспортни възела. Това е много важно, тъй като означава, че е прерязан пътят за доставки за руските войски. Оттам нататък за руснаците става много по-трудно да снабдяват своите части в Донбас, да изпращат оръжия и персонал.

Но това, което е важно за украинската армия, както съм чувала от военни, е нуждата от оръжия от Запада. Този успех бе възможен само благодарение на това, че Украйна получи голямо количество от най-прецизните западни оръжия - като например германските самоходни гаубици, с които може целенасочено да бъдат атакувани складове с боеприпаси и да се прекъсне веригата за доставки на руските войски.

ARD: В руските блогове и в други публикации пише, че руските части са много демотивирани. Какво чувате за настроенията в руската армия, особено след контраофанзивата на украинците?

М. Авдеева: Руските части се изтеглят изключително бързо - понякога на бегом и оставят всичко, което не могат да вземат със себе си. Това го видях с очите си. Те си оставят дори оръжията и мунициите, някои обличат цивилни дрехи и бягат от украинските области с велосипеди, откраднати от местните хора. Т.е. това изтегляне не е планирано. Русия, естествено, се опитва да представи нещата другояче - в крайна сметка нейните собствени войници бягат от окупираните от тях територии. Украйна е задържала множество руски войници и е иззела военно снаряжение, изоставено от руснаците.

ARD: И един поглед към бъдещето - може ли това настъпление да се превърне в обрат?

М. Авдеева: Това е момент на надежда и радост за всички в Украйна, но не е краят на войната - чака ни тежка зима, за която трябва да се подготвим. Тъй като Русия няма да спре - те няма да оставят Украйна на мира, докато не бъдат спрени, т.е. ние трябва да продължим да се борим. Всички тук, включително аз, се надяваме, че западната помощ ще продължи, тъй като можем да спечелим тази война само заедно.

Украинският генерален щаб смята, че войната ще продължи и през следващата година. Респективно този успех не е краят, но е много добър пример за това как Украйна с обединени сили и с подкрепата на западните съюзници под формата на помощ и военно снаряжение може да спечели тези битки стъпка по стъпка. Надявам се, че цялата територия на Украйна ще бъде освободена.