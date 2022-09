Колко тежи Короната?

Най-известната корона, тази на кралица Елизабет II, беше поставена върху ковчега ѝ, когато тя за последен път напусна кралската си резиденция в Бъкингамския дворец. Imperial State Crown 👑 pic.twitter.com/9UQ2lJe7zl — RYO 🎠🎗️ (@RyoPanic) September 14, 2022

Ковчегът на кралицата, която почина на 8 септември в Шотландия се отправи към Уестминстър Хол на тържествено шествие в сряда.

Ковчегът е покрит според Кралския стандарт, а върху него на кадифена възглавница, придружена от венец цветя е поставена Имперската корона, короната на кралица Елизабет II. Кралицата я носи по време на коронацията си и на държавните откривания на парламента. Венецът, поставен до короната включва бели рози, гергини, както и зеленина от градините на Балморал и Уиндзор.

Според уебсайта на Кралския исторически дворец, Имперската корона е създадена по случай коронацията на кралица Виктория през 1838 година, а след това е преправена за коронацията на крал Едуард II през 1937 година. Короната напомня на тази на Свети Едуард, която пък е изработена за коронацията на Чарлз II през XVIII век, но оригиналът ѝ е унищожен в средата на века, когато Оливър Кромуел нарежда премахването на монархията.

Биографистът на кралицата Робърт Лейси потвърждава, че тя е смятала короната на Свети Едуард за твърде тежка и я е носила само за малко по време на коронацията си през 1953 година, а след това я заменя с Имперската корона за отпътуването си от Уестминстърското абатство и за връщането си в двореца. Queen Elizabeth II’s 1953 coronation was the first ever to be televised. Throughout her long reign, TV's love affair with Elizabeth rarely wavered and captured nearly every moment of her life. pic.twitter.com/hRWoD6LH2Q — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 12, 2022

Вътрешни източници посочват, че Имперската корона е претърпяла промяна в дизайна за да бъде по-удобна кралица Елизабет II, която тогава е на 27 години.

Короната на Елизабет II съдържа четвъртият по големина шлифован диамант в света.

Интересна е и историята на 317,4-каратовият камък в "челото" на короната. Той е създаден от диаманта Кулинан - 317.4-каратов камък, най-големият диамант в света, намерен в Африка в началото на XX век. По-късно той е разделен на части, като Кулинан II печели място в Имперската корона. Короната е обсипана със скъпоценни камъни. Тя е инкрустирана с 4 рубина, 11 изумруда, 17 сапфира, 269 перли и с около 2500 по-малки диаманта. One of my favourite recent documentaries on the Crown Jewels and a wee snippet of Queen Elizabeth II. When @AlastairBruce_ asks the crown jeweller if it could be moved (nobody else is allowed to touch it) the late Queen just grabs it and spins it around 😍😌 pic.twitter.com/3nhro6ZPWS — Wes and Pete (@wesandpete) September 15, 2022

Короната съдържа най-известните скъпоценни камъни, част от кралската колекция, включително рубинът на Черния принц, сапфирът Стюарт (известен още като „Сапфир на Карл ІІ”) и диамантът "Кулинан II".

Короната по принцип се пази много строго в "Кулата на Лондон" и е централен елемент в експозицията на кралските скъпоценности. Веднъж годишно тя се отправя към двореца, за церемонията по откриване на парламентарната сесия.

Само трима човека на Земята имат право да докосват короната: монархът, архиепископът на Кентърбъри по време на коронацията на монарха и бижутерът на короната, който следи за нейната поддръжка.

Да се определи цената на имперската корона е почти невъзможно. Експертът по кралските въпроси Аластър Брус заяви пред bbc, че колекцията няма парична стойност.

"Да я наречете безценна е резонно, но можете просто да добавите толкова нули, колкото са диамантите в колекцията", обяснява Брус.