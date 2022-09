Хиляди на протест в Молдова, искат оставките на правителството и президента (Снимки, видео)

Цените на газа се увеличиха с 29% през септември, след предишното увеличение през август от 50 на сто

Най-малко 5 хиляди души излязоха на протест в столицата на Молдова – Кишинев, с искане за оставка на правителството и прозападния президент Мая Санду, предаде Ройтерс, цитирани от Нова телевизия. Демонстрантите обвиняват управляващите за високата инфлация и растящите енергийни цени.

Молдова внася газ от руския гигант „Газпром“ по силата на договор, който беше сключен миналата година. Цената на газа варира месечно и се изчислява според спотовите цени на газовите борси и цената на петрола.

"Молдова е в клинична смърт, за която са виновния настоящите управляващи", заяви Дину Търчану, политик от опозиционната партия "Шор", ръководена от Илан Шор - бизнесмен, обвинен в измама, свързана с банков скандал на стойност 1 милиард долара. Protestors began setting up tents in front of the #Moldova parliament demanding the dissolution of the government and the current composition of the legislative body. pic.twitter.com/EBupbvzsD1 — Cicke 🇷🇸 🇷🇺 🇺🇸☮ (@Cicke69) September 18, 2022

Цените на газа в Молдова се увеличиха с 29% през септември, след предишното увеличение през август от 50 на сто.

Очакваният растеж на икономиката е нулев за 2022-ра заради рекордна инфлация от 34,3% и лихвени проценти от 21,5%.