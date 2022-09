Стотици жени в Иран свалят хиджабите си в знак на протест (Видео)

Смъртта на 22-годишната Махса Амини, арестувана в Иран заради това, че не е носила хиджаб, разпали иранските улици, съобщи медията Atayalar.

Стотици жени излязоха по улиците в знак на протест срещу смъртта на Амини. Те скандираха фрази като "смърт на диктатора" и "убийство заради хиджаб, колко още унижения?", а много от тях свалиха хиджаба си и го вдигнаха.

В социалните мрежи се появиха постове, че тя е била пребита в полицейската кола. Властите обаче отрекоха обвиненията и заявиха, че младата жена се е почувствала зле, докато е чакала заедно с други задържани. Органите на реда твърдят, че тя е починала от внезапно спиране на сърцето.

"Свалянето на хиджаба е наказуемо престъпление в Иран. Призоваваме жените и мъжете по света да проявят солидарност.", гласеше един от многото постове в туитър.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022

По време на една от тези демонстрации полицията разпръсна сълзотворен газ срещу протестиращите. Според съобщенията до момента няма данни за пострадали, а иранската съдебна система е започнала разследване на причината за смъртта на Амини.

Освен смъртта на Махса Амини, в ирански затвори в момента се намират още няколко активистки. Една от тях е осъдена на 38 години и шест месеца затвор и 148 удара с камшик за това, че се е противопоставила на носенето на хиджаб и е протестирала срещу тези закони. В един от съдебните процеси тя е осъдена за подстрекаване към "корупция и проституция", произтичащо от работата й като адвокат на арестувани жени.

Няколко хуманитарни организации твърдят, че иранските закони не само задължават жените да се обличат по определен начин, но и държавата открито защитава насилието срещу тях.