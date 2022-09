Крал Чарлз III остави бележка за покойната кралица Елизабет II в погребалния венец върху нейния ковчег, съобщи bg-voice.

„В любяща и всеотдайна памет. Чарлз Р.“, гласеше бележката. At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

По-рано от официалния акаунт на кралското семейство в Twitter съобщи, че венецът „съдържа листа от розмарин, английски дъб и мирта“, всички изрязани от растение, отгледано от мирта, използвана в сватбения букет на кралицата, като че ли отдава почит на покойния съпруг на кралицата, принц Филип.