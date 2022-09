Въоръжен взе заложници в банка в Грузия, поиска 2 млн. долара (Видео, снимки)

Започнало е разследване за терористичен акт

Въоръжен мъж взе десетина заложници в банка във втория по големина град в Грузия Кутаиси. Той иска голяма сума пари, съобщиха официални лица.

"За момента в сградата има 12 заложници", се казва още в изявлението, цитирано от NOVA.

От министерството съобщиха, че полицията е изпратена в банката, за да разреши кризата.

Започнало е разследване за "терористичен акт, вземане на заложници и незаконно притежание на огнестрелно оръжие", допълни министерството. In #Kutaisi, 12 people have been taken hostage in the local branch of the Sakartvelos Bank. Among their number is at least 3 women. The Ministry of Internal Affairs of #Georgia has referred to the situation as a terrorist act. pic.twitter.com/l6Tq2bpWpY — JAMnews (@JAMnewsCaucasus) September 20, 2022

Независимата телевизия „Mtavari“ излъчи видеоклип заснет с мобилен телефон от един от заложниците, на който се вижда, че на входната врата най-вероятно има две взривни устройства.

"Той казва, че това са бомби, които ще избухнат, ако вратата се отвори", казва заложникът. An armed assailant has taken 12 people hostage at a Bank of Georgia in Kutaisi, and is demanding ₾2 million ($700,000) for their release. The attacker voiced his demands in a live-stream video. The Ministry of Internal Affairs is treating the attack as an act of terrorism. pic.twitter.com/uzQcfwfXrL — OC Media (@OCMediaorg) September 20, 2022

На друго видео се вижда заподозреният - маскиран въоръжен мъж във военна униформа - и вътрешността на банката. A man in #Kutaisi, #Georgia, has taken over a Bank of Georgia location, with at least 10 people being held hostage. Police and special response teams are on the site.



Чува се как заложничка казва: "Искането му е два милиона долара в рамките на три часа. Той има ръчна граната и има бомби, които ще се взривят".