Сграда се срути след експлозия в Чикаго, има поне шестима ранени (Видео, снимки)

Сграда се срути във вторник сутринта в западната част на Чикаго. Жители от близкия булевард „Norhth Central Avenue“ разказват, че са чули силна експлозия преди това, съобщава bg-voice.

Към мястото веднага са се насочили няколко пожарни коли и линейки. До момента се потвърждава за поне шестима ранени.

There was an explosion at Central & West End. Adjacent building is being evacuated. There are a number of transports. Update to follow with transport info. No further info at this time. 0 pic.twitter.com/Wmol70blSU — Chicago Fire Media (@CFDMedia) September 20, 2022

Спасителите пък издирват затрупани хора. Свидетели разказват, че поне 10 линейки са били на мястото, пристигат и други.

Властите са евакуирали съседната сграда, а от пожарната служба апелират за помощ при издирването на затрупаните.

От полицията съобщиха в Twitter, че наистина е имало експлозия. Все още обаче не е ясна причината за нея.