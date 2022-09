Къде е Путин? Кино вместо президента по телевизията, Песков не вдига телефона си на руските журналисти

Руският президент Владимир Путин не се появи в телевизора нито в 20,00 часа, нито в 21,00, нито в 22,00 часа във вторник, въпреки обявените в руските новинарски портали и телевизионни канали анонси за предстоящо обръщение на държавния глава към народа, пише Offnews.

Вместо Путин, Първи канал пусна сериал и смени програмата си за да почете паметта на загиналия във вторник актьор и прокремълски агитатор Сергей Пускепалис. Пускепалис, който се снима в редица патриотични и военни сериали, и е наполовина българин (майка му е българка), загина в пътна катастрофа, докато кара за донецките сепаратисти купен с дарения микробус.

#Putin's speech is expected from 9:00 to 10:00 Moscow time on September 21



According to the source of #Russian Telegram channels, the broadcasting groups of Russian TV and radio channels have warned about this very time slot for the #Kremlin host's speech. pic.twitter.com/ifoYqFbsZ3 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022

Първоначално се очакваше руският лидер да говори в 20,00 часа снощи, но с наближаването на очакваното начало в социалните мрежи се появи информация, че изявлението закъснява с час.

Пропагандната RT беше с лента в режим „Очаквайте“, но малко преди 22,00 Дмитрий Гордон обяви в канала си, че „Раша“ е свалила анонса и добави, че същото е направил и официозният Първи канал.

Според руските медии, журналистите от кремълския пул нямали връзка и с говорителя на Путин Дмитрий Песков, който с часове не вдигал телефона си във вторник вечерта.

„Изявлението на президента на Руската федерация Владимир Путин, което беше очаквано от целия цивилизован свят (без преувеличение), е отложено за утре.“ Това заяви близкият до Кремъл политолог Сергей Марков.

С по един червен възклицателен знак отпред и отзад кремълският пропагандист Владимир Соловьов също написа в Телеграм канала си: !Завтра! (Утре).

По-рано вечерта във вторник, успоредно с анонса за обръщението на Путин, се появи и новината за това, че френският президент Еманюел Макрон е поискал спешен телефонен разговор с руския си колега. Според неофициална информация, разговорът е бил отказан от Кремъл, а самият Макрон каза, че се надява да говори с руския лидер през следващите дни.

Според медийните спекулации, снощи се очакваше Путин да направи изявление във връзка с обявените по-рано от Херсон, Луганск, Донецк и Запорожие намерения за ускорено провеждане на псевдореферендумите за присъединяване към Руската федерация на окупираните украински територии. Имаше очаквания да обяви и пълна или частична мобилизация. За това подгряваха аудитория и публицистичните програми на Първи канал, RT, Россия 24 и Россия 1.

Късно вечерта във вторник председателят на Комитета на Държавната Дума по въпросите на отбраната Андрей Картаполов обяви, че всеобща мобилизация няма да има. Той допусна, че военно положение може да бъде обявено на отделни места, като даде за пример Ставропол.