Задържаха мъж, залял с боя паметника на Вашингтон (Снимки)

Задържан е мъж, за когото се твърди, че е извършил вандалски акт върху паметника на Вашингтон вечерта на 20 септември. Мъжът е залял с червена боя и е написал нецензурно послание в основата на паметника. Това съобщи полицията на САЩ, предаде CNN.

Освен това монументът на Вашингтон е временно затворен, пише darik.

Засега полицията в парка не е сигурна дали временното затваряне ще се отрази на посещенията на обществеността на паметника, който обикновено се отваря отново в 10:00 ч. на следващия ден.