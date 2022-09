Нов мощен трус с магнитуд от 6,8 по Рихтер разлюля Мексико (Видео, снимки)

Земетресение с магнитуд 6,8 разлюля днес Мексико, броени дни след като при друго земетресение в латиноамериканската страна загинаха двама души и стотици сгради бяха повредени, предаде Ройтерс. Magnitude 6.5 earthquake hits Mexico - EMSC https://t.co/Jw9KhTZhoM pic.twitter.com/YorJcrCP67 — Reuters (@Reuters) September 22, 2022

Земетресението бе усетено в столицата, където местни жители излязоха от домовете си, след като се задейства предупредителната сигнализация за земетресения. زلزال بلغت قوته 6.7 درجات يضرب مدينة ميكوكان غربي #المكسيك.#السياق #mexicoearthquake #Michoacán pic.twitter.com/Sj47TaYhTl — السياق (@alsyaaq) September 22, 2022

Heavy damage to another large building in the #Michoacán area #sismo #tsunami #mexico #earthquake #michoacan #MexicoCity pic.twitter.com/VEwLkBEGDL — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) September 20, 2022