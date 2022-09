Руската войска пази ГКПП, където опашката от бягащите достигна 20 км (Видео)

Обявената преди няколко дни частична мобилизация в Русия предизвика мощен наплив на притеснени хора към границите с държави, които не изискват визи от руснаците. Вълната от напускащи взе застрашителни размери и очевидно властите вече имат опасения от опити за насилствено преминаване на границата.

На ГКПП “Верхний Ларс” на границата с Грузия в понеделник пристигнаха бронетранспортьори. Федералната служба за сигурност за Северна Осетия-Алания обясни това като превантивна мярка. This is how Verkhny Lars looks from the drone. A huge line of cars.



Video: The Insider pic.twitter.com/JX6nSwwklm — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Представител на ФСБ е обяснил, че машините са там, за да предотвратят опит на напускащите да излязат от страната без да преминат граничните процедури. Пътни блокади нямало да има. Опашката от коли с мъже, бягащи от мобилизацията, е достигнала на това ГКПП 20 км дължина.

Според ФСБ над 260 000 мъже са напуснали Русия за четири дни. Приблизително същите данни дава и “Новая Газета Юръп”, като се позовава на източник от президентската администрация. Грузия дори обмисля възможността да затвори границата с Русия поради огромния наплив от бягащи руснаци.

Недоволството от обявената мярка в Русия е повсеместно, но властите вземат мерки да не се прояви масирано, като арестуват протестиращи и политически неудобни хора. Има непотвърдени данни, че такива биват изпращани с предимство на фронта. Редица анализатори смятат, че режимът в Кремъл ще използва мобилизацията, за да се отърве от много политически неудобни опоненти, информира bg-voice.

Другите плашещи за руснаците слухове са, че мобилизацията само на хартия е за хора с военен опит, а всъщност вземат и хора, които не отговарят на обявените критерии. Verkhny Lars checkpoint. #Russians are leaving for #Georgia in droves to avoid mobilization



After the mobilization was announced, 261,000 men left Russia, reports "Novaya Gazeta. Europe", citing a source in the presidential administration. pic.twitter.com/7jRwoU7cmA — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Появиха се неофициални данни, че руското ръководство може от своя страна да затвори границите за подлежащи на мобилизация мъже.

Русия вероятно ще се опита чрез мобилизация на поне 300 000 души да обърни хода на войната, в която украинците й отнеха инициативата, но военни анализатори смятат, че това едва ли ще стане със слабо подготвената армия, която тези хора ще съставят.