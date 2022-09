Опасно лошо време в Гърция заради циклона Богдан

Гръцките власти предупреждават за опасно лошо време, предизвикано от циклона Богдан, който днес се очаква да засегне предимно островите в Йонийско море и Пелопонес.

В западната част на страната и островите в Йонийско море се очакват силни дъждове, морски бури и градушка. Местните власти поставиха в пълна готовност за реакция силите на Гражданска защита и пожарната, съобщават от Министерството за защита на гражданите. Weather warning issued for western Greece as ‘Bogdan’ closes in https://t.co/l61EYmKITx pic.twitter.com/gdv2a6VY2N — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 27, 2022

Туристите получават съобщения по телефона да са изключително внимателни. В три области има вероятност от торнадо. На остров Корфу затвориха училищата и част от магазините, за да не пострадат хора, предаде БНР.

В останалата част на страната днес температурите слабо ще се понижат, ще има валежи, но не се очакват проблеми с фериботния транспорт.