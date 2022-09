Унищожена реколта и глад след наводненията в Пакистан (Видео, снимки)

Наводненията в Пакистан това лято, причинени от мусонните дъждове, унищожиха огромни участъци реколта, оставяйки вече обеднелите семейства да се борят да си набавят храна. Фермери и служебни лица предупреждават, че сега страната може да се сблъска със сериозен недостиг в момент, когато правителството изпитва финансови затруднения, а световните цени на храните са високи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Hard to comprehend the scale of the flood disaster in Pakistan, the 5th most populated nation in the world.



Nearly 1400 dead, 1 million houses were damaged or destroyed, and 50,000,000 people were displaced.

1/3 of the country is underwater.

1/3 of the country is underwater.pic.twitter.com/nJkg5UzLRc 03 — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) September 23, 2022

Близо 15 процента от реколтата от ориз и 40 процента от реколтата от памук в Пакистан са били загубени, според служебни лица. Водите са унищожили и личните складове за зърно, на които много земеделски семейства разчитат за храна през цялата година.

Наводненията, приписвани отчасти на изменението на климата, причиниха смъртта на близо 1600 души, повредиха близо 2 милиона жилища и са нанесли щети, оценени на повече от 30 милиарда долара.

"Имаме нужда от средства, за да осигурим препитание на хората и да компенсираме загубата на реколтата на фермерите", каза пред Асошиейтед министър-председателят на страната Шахбаз Шариф и добави, че водната стихия е отнесла посевите върху площ от 4 милиона акра.

Според правителството няма непосредствени притеснения относно доставките на храна. В изявление до АП държавната агенция за бедствия е съобщила, че запасите от пшеница са достатъчни, за да издържат до следващата реколта и че правителството внася още.

Предстоящата реколта от пшеница обаче е обкръжена от несигурност. Засаждането обикновено започва през октомври. В провинция Пенджаб, основният производител на пшеница в страната, полетата са претърпели по-малко щети и могат да бъдат засети навреме. Но в южната провинция Синд, вторият по големина производител, около 50 процента от полетата остават под вода, според Джам Хан Шоро, провинциален министър на напояването в Синд.

Въздушни кадри от Синд показват все още наводнени полета. Провинцията, разположена в южната низина на Пакистан в края на долното течение на големите реки, е мястото, където наводненията са нанесли най-големи щети: 80 процента от оризовата реколта и 70 процента от памука са били унищожени, което е опустошило поминъка на дребните фермери, представляващи по-голямата част от производството.

Селскостопанският сектор на Пакистан се разраства през последните години, което позволява на страната да изнася известно количество пшеница и ориз. Сега обаче, според Шариф, на страната може да се наложи да внесе около 1 милион метрични тона пшеница и тя да дойде от Русия, макар че Пакистан е отворен за други оферти, ако цената е подходяща.

Ашфак Ахмад, старши икономист, заяви, че допълнителната пшеница трябва да бъде доставена бързо, до следващия месец. В противен случай "предвиждам хранителна криза през декември", добави той.

Наводнението нанесе удар и върху важните пазарни култури в Пакистан. Загубите ще означават по-нисък износ на ориз, който е донесъл 2 милиарда долара през 2020 г. Загубите на памук могат да навредят на най-големия износ на страната, текстил и дрехи, който е носил повече от 20 милиарда долара годишно през последните години. 1/3 of Pakistan 🇵🇰 is underwater. Still.



Donate to Flood Victims: https://t.co/MMoNScpsUE pic.twitter.com/btznK8TwU1 — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) September 27, 2022

Но по-големите щети и опасност вероятно са за бедните хора в Пакистан – дори преди наводненията около 38 милиона пакистанци, повече от 16 процента от населението, са живели в умерена или сериозна продоволствена несигурност, което означава, че не са били сигурни дали ще могат да си набавят храна или понякога са оставали без ядене, според Световната здравна организация. Близо 18 процента от децата са били с остро недохранване.