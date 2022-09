Вижте Балтийско море след изтичането на газ от "Северен поток" (Видео, снимки)

Въоръжените сили на Дания публикуваха видеоклип, на който се вижда как мехурчетата излизат на повърхността на Балтийско море над "Северен поток 1" и "Северен поток 2".

"Най-голямото изтичане на газ е причинило смущения на повърхността с диаметър над 1 километър", добавиха те. The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022

Датските и шведските власти съобщиха във вторник, че са установили два теча на синьо гориво от газопровода "Северен поток-1", който преминава по дъното на Балтийско море, свързвайки Русия и Германия, предаде Франс прес.

Тази информация идва ден след като Дания обяви, че е регистрирано изтичане на газ в Балтийско море, в близост до маршрута на газопровода "Северен поток-2", пише Дарик. Според властите на Дания изтичането на газ е причинило смущения в радиус от 1 км.

"Получихме информация за два теча и от газопровода "Северен поток-1", който също не работи (като "Северен поток-2" - бел. р.), но и в него има природен газ", съобщиха за Франс прес от датското министерство по въпросите на климата, енергетиката и комуналните услуги.