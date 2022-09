Меркел: Трябва да се отнасяме сериозно към думите на Путин

Думите на руския президент Владимир Путин трябва да се вземат насериозно. Това каза бившият германски канцлер Ангела Меркел. Коментарът ѝ идва след телевизионното обръщение на руския държавен глава за защита на Русия с всички средства.

„Трябва да се отнасяме сериозно към думите му”, каза тя, цитирана от ДПА. „Сериозното отношение, не отхвърлянето им от самото начало като обикновен блъф, в никакъв случай не е признак на слабост или отстъпчивост, а признак на политическа мъдрост - мъдрост, която помага да се остави пространство за маневриране или, което е също толкова важно, дори да се разработи нова стратегия”, подчерта Меркел.