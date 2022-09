Над два милиона американци са останали без ток във Флорида заради урагана Иън (Видео, снимки)

Над два милиона потребители останаха без ток в американския щат Флорида заради достигналия крайбрежието му ураган от четвърта категория Иън, съобщиха агенциите, като се позоваха на специализирания портал "Пауър Аутидж" (poweroutage.us).

По негови данни на тъмно са останали 2 008 150 потребители. По-рано губернаторът на щата Роб де Сантис съобщи, че за отстраняване на спиранията на тока са мобилизирани аварийни екипи в състав от 30 000 души, а в готовност да окажат помощ са около 5000 бойци на Националната гвардия. Компанията "Унион електрика" съобщи, че заради преминаването на урагана във вторник вечер на тъмно е останала цялата територия на Куба. We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Ураганът Иън достигна югозападното крайбрежие на Флорида през вчерашния ден и се движи по територията на щата в североизточна посока със скорост от около 13 км/ч; той отслабна до втора категория по петстепенната Скала на Сафир-Симпсън. Скоростта на поривите на вятъра му сега достига 42 м/с, докато при максималната сила на урагана скоростта им достигна до 70 м/с. Според синоптичните прогнози Иън ще бушува във Флорида до довечера или до утре сутринта, предаде БТА.