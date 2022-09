Вижте какви "катастрофални" щети причини ураганът Иън във Флорида (Видео, снимки)

Мощният ураган Иън помете в сряда Флорида, след като бурните ветрове и поройните дъждове предизвикаха вече "катастрофални" наводнения и мащабни прекъсвания на електроснабдяването, предаде Франс прес.

Малко встрани от траекторията на урагана, близо до архипелага Флорида Кийс, заради лошото време се преобърна кораб с мигранти и бреговата охрана все още издирва 20 души, след като трима бяха спасени, а четирима други успяха да доплуват до брега.

С ветрове, достигащи 185 км/ч, Иън връхлетя остров Кайо Коста в югозападната част на щата в 15:05 ч. местно време (19:05 по Гринуич), съобщи американският Национален център за ураганите.

Според центъра ураганът е причинил "катастрофални" щети, предаде БТА.

Класифициран досега като ураган от категория 3 от общо 5 по скалата на Сафир-Симпсън, Иън е отслабнал до категория 1, посочиха експертите около 03:00 ч. по Гринуич.

Над 2 милиона домакинства във Флорида са останали снощи без ток, информира специализираният сайт "ПауърАутидж" (PowerOutage). По негови данни редица окръзи близо до мястото, където Иън е настъпил на сушата, са били лишени от електричество почти изцяло.

Град Пунта Горда например е потънал в мрак с изключение на няколко сгради, снабдени с електрогенератори. Часове преди това е имало кратко затишие, но скоро ветровете и дъждът са се завърнали с нова сила, преобръщайки пътните знаци и отнасяйки парчета от покриви и дървета.

В Нейпълс, Югозападна Флорида, както показаха кадри на телевизия Ем Ес Ен Би Си, е имало изцяло наводнени улици и паркираните коли са плавали по волята на течението.

В град Форт Майърс наводненията са били толкова силни, че някои квартали са заприличали на езера.

Нивото на водата надхвърля на места 3 метра, съобщи снощи губернаторът на щата Рон Десантис.

Според Американския център за ураганите природният феномен изглежда ще се придвижи в течение на деня през околните региони и до вечерта ще се появи над Западния Атлантик. Дотогава вероятно ще отслабне още, но може да причини значителни щети в Източна Флорида.

Десантис каза снощи, че Иън навярно е "сред петте най-силни урагана, връхлитали някога Флорида".

"За този ураган ще се говори много години", прогнозира на пресконференция Кен Греъм, директор на американската метеорологична служба Ен Дабъл Ю Ес.

"В близките дни" Иън ще продължи да бъде "много опасен" ураган, предупреди Диан Кризуел, директорка на федералната агенция за борба с природните бедствия.

Във вторник Иън удари Куба, като уби двама души и потопи острова в тъмнина.

Със затоплянето на океанската повърхност силните урагани зачестяват, но общият им брой не нараства. Currently in Fort Myers, Florida. Video by Loni Architects #flwx #Ian #hurricane pic.twitter.com/8nfncFlG9G — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) September 28, 2022

Според Гари Лакман, преподавател по атмосферни явления в щатския университет на Северна Каролина, редица проучвания доказват "възможна връзка" между климатичните промени и феномен, наречен "бърза интензификация" - когато сравнително слаба тропическа буря за денонощие се засилва до ураган категория 3 или по-висока, както стана с Иън. Full homes in Naples are now floating away as Hurricane Ian hits FLORIDA 😳🙏 pic.twitter.com/9HHkUBChWs — Daily Loud (@DailyLoud) September 29, 2022

Остава в сила общото мнение, че в бъдеще бурите ще са по-малко, но най-значителните ще са по-интензивни, заяви той пред АФП.