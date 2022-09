19 загинали и 27 ранени след атентат на камикадзе в Кабул (Видео)

Взрив проехтя днес в шиитски квартал на афганистанската столица Кабул, съобщиха новинарските агенции, цитирайки талибанските власти. Експлозията е станала в образователен център в квартал Бащи Барчи и е предизвикана от терорист самоубиец.

Говорител на кабулската полиция каза, че са загинали 19 души, а 27 са ранени. Haste of people to find their families in the hospital. #kabul#AfghanAtalan pic.twitter.com/oJTzC55HUR — Taqi Daryabi (@DaryabiTaqi) September 30, 2022

Атакуваният център е подготвял ученици за приемни изпити за университет. На 20 април най-малко шест души бяха убити и 24 ранени от експлозии в мъжко училище в същия квартал, пише БТА.

Никой засега не е поел отговорност за нападението, поредното след завземането на властта от талибаните. Екстремистката организация "Ислямска държава" - главният враг на талибанското управление, в миналото е атакувала джамии на шиитите в Афганистан.