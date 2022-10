Полицията стреля по протестиращи студенти в Иран (Видео)

Властите влезли в студентски общежития и стреляли на посоки

Иранската полиция е влязла в сблъсък със студенти от един от най-престижните университети в страната.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват десетки младежи, които се опитват да избягат от силите за сигурност под звуците на изстрели. Десетки студенти написаха, че са попаднали в капан на паркинга на учебното заведение и се страхуват за живота си. Местни организации съобщиха, че властите са влезли в студентските общежития и са започнали да стрелят на посоки. Extremely worrying news of regime forces surrounding Iran’s most prestigious university, Sharif Uni., and violently attacking students and faculty tonight. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/RB0zU6rEUX — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) October 2, 2022