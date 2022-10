Марс вече е замърсен от човека

Хората са оставили повече от 7,5 т отпадъци на Марс за 50 години, а човешки крак още не е стъпвал там, съобщи Дейли мейл, цитирана от vesti.bg. Humans may not have made it to #Mars yet, but over 7000 kg of our trash has!



It includes abandoned hardware & spacecraft that are now inactive or crashed on the Martian surface (like Soviet Union's Mars orbiter 2 from 1971).



📸: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/iwPZUbYsvZ — The Weather Channel India (@weatherindia) September 30, 2022

Кагри Килич от Университета на Западна Вирджиния анализира масата на всички роувъри и орбитални апарати, изпратени на Марс, като извади от тях теглото на още работещите. Резултатът е 7,1 т.

В отпадъците влиза изхвърлен хардуер, неработещи космически апарати, разбити на повърхността, като съветският "Марс 2", чието кацане беше неуспешно през 1971 г. Той стана първият обект с човешки произход на повърхността на Марс.

Специалистите се притесняват, че отломките могат да замърсят пробите, събирани от космическия апарат "Пърсивиърънс". Роувърът, който е на Марс от февруари 2021 г., засне подобни отпадъци по време на мисията си.

Хеликоптерът "Инджинюъти" пък засне оборудването за кацане, с което се спуснаха на повърхността с "Пърсивиърънс".

Роувърът "Опортюнити" вече не работи на Марс. През 2004 г. обаче той засне топлинния си щит заедно с отломки, осеяли километри от повърхността.

На Марс вече има девет неработещи космически апарата - "Марс 3", "Марс 6", "Викинг 1", Викинг 2", "Съджърнър", "Скиапарели", "Феникс", "Спирит" и "Опортюнити".

"Опортюнити" тежи 160 кг - колкото хипопотам. Докато се движи по Червената планета, роувърът оставя пътека от боклуци.

Според Килич повечето апарати са цели и за космическите агенции са нещо като паметници, а не боклук. Когато се събере общата им маса обаче, се получава почти 10 тона. Без сега действащите числото става 7,1 т човешки отпадъци на Марс.