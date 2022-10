Съдят френския правосъден министър

Специален съдебен орган, компетентен по извършени от членове на правителството нарушения, взе решение за започване на дело срещу френския правосъден министър Ерик Дюпон-Морети. То ще бъде във връзка със злоупотреби със служебно положение, засягащи два потенциални случая на конфликт на интереси, каза говорител на френския Касационен съд, цитиран от Ройтерс.

Дюпон-Морети беше един от най-известните френски адвокати по наказателни дела, преди президентът Еманюел Макрон да го направи министър на правосъдието. Той е обвинен, че е използвал министерските си правомощия срещу свои лични съперници от съдебната система, с които е влязъл в конфликт, докато е работел като адвокат.

Министърът отрича обвиненията в злоупотреби.

Адвокати на Дюпон-Морети заявиха, че са подали незабавно жалба пред Касационния съд срещу решението. То вече не е в сила, уточниха те. Според тях в разследването са допуснати много нередности и "сега предстои Касационният съд да се заеме с този случай" и да се произнесе.