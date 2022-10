Унгария, Австрия и Сърбия заедно в борбата с "незаконната миграция"

Унгария, Австрия и Сърбия се договориха да разширят сътрудничеството си в борбата с "незаконната миграция", съобщават сръбските медии.

До този ход се стигна след среща на лидерите на страните в унгарската столица Будапеща.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви на пресконференция, че страната му, заедно със Сърбия и Австрия, са жертви на "незаконна миграция".

"Светът има по-важни проблеми и вниманието обикновено е насочено към тях”, каза той.

"Например руско-украинската война, високите цени на енергията и политиката на санкции засягат всички нас. Затова на имиграцията не се отдава необходимото значение. Всъщност тя е поне толкова важна, колкото и останалите", смята Орбан.

Около 1 млн. души са пристигнали в Унгария от Украйна в резултат на продължаващата война между Москва и Киев, а нелегалните мигранти се опитват да влязат в Унгария от южната граница, добави той.

"Унгария, Сърбия и Австрия защитават не само себе си, но и Европа." Орбан отбеляза, че сегашната защитна граница на Европа е сръбско-унгарската граница и в интерес на всички е тя да бъде изтласкана още по на юг".

Австрийският канцлер Карл Нехамер заяви, че "нелегалната миграция" към страната му през Сърбия и Унгария се е увеличила.

Според него, системата на ЕС за предоставяне на убежище трябва спешно да бъде променена.

Междувременно сръбският президент Александър Вучич заяви, че увеличаването на броя на "нелегалните мигранти" създава още по-голям проблем в страната му, и добави, че Сърбия не иска да бъде миграционен център.

Говорейки за неотдавнашните икономически предизвикателства, Вучич каза, че Европейската централна банка и държавите-членки на ЕС, трябва да предприемат необходимите мерки, за да защитят стойността на еврото.

"Цените на нефта се повишиха с поскъпването на долара, докато обезценяването на еврото оказа сериозно въздействие върху страните от ЕС", добави Вучич.

По този въпрос Орбан заяви, че Унгария разполага с достатъчно газови резерви, за да посрещне нуждите на потреблението през следващите пет-шест месеца.

Той също така отбеляза, че при необходимост Унгария ще помогне на южната си съседка Сърбия с доставки.

През юли Сърбия закупи още 500 млн. куб. м газ от две унгарски компании за 250 млн. евро.

Газът ще се съхранява в две съоръжения в Унгария до 1 октомври, след което до февруари ще бъдат на разположение по 3 млн. куб. м от този газ на ден.