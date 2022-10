Путин изпратил ядрен влак към Украйна (Видео)

Владимир Путин планира ядрен удар в район, близо до границите на Украйна според разузнавателни данни на НАТО. А страните-членки на Алианса са получили предупреждение за опасността.

Това твърди публикация в британския "Таймс" като вестникът се позовава на свои източници.

Кремъл подава сигнали, че е готов за незабавна военна ескалация, поради все по-честите поражения на руските войски и загубата на позиции на бойното поле. Опасенията от намеците на Путин свързани с прибягване до подобна унищожителна тактика, се изостриха вчера с твърденията, че влак, управляван от секретното ядрено подразделение, е бил насочен към Украйна, съобщи още "Таймс".

Russia's Nuclear train seen heading towards #Ukraine's front line. The train seen, is carrying nuclear military equipment belonging to the 12th GUMO of the Russian Defence dept. A secretive unit that is responsible for nuclear munitions. #Russia #nucleartrain pic.twitter.com/RIFpHBynsh — Disclosure Tv News (@DisclosureTv_) October 3, 2022

Според военния анализатор Конрад Музика влаковата композиция, известна като "конвоя на смъртта", е натоварена с компоненти, които идват директно от склада с ядрени оръжия на Русия. Той също така допълни, че влакът, забелязан в Централна Русия, е свързан с 12-то главно управление на руското министерство на отбраната и че то "отговаря за ядрените боеприпаси, тяхното съхранение, поддръжка, транспортиране и издаване на части".