Почина легендата на кънтри музиката Лорета Лин

Легендата на кънтри музиката Лорета Лин си отиде на 90 години.

Лин е починала в дома си в Харикейн Милс, Тенеси, според изявление на семейството й.

“Нашата скъпоценна майка, Лорета Лин, почина кротко тази сутрин, на 4 октомври, в съня си у дома в любимото си ранчо в Харикейн Милс”, пишат те, цитирани от Вашингтон Екзаминер“.

Лин, която през 60-годишната си кариера има 51 хита в топ 10,

е известна най-вече с песни като “Don’t Come Home a Drinkin“ (With Lovin’ on Your Mind)”, “Fist City” и “Coal Miner’s Daughter”. Сред многото си награди и отличия тя получава отличието на Кенеди център през 2003 г, предаде bg-voice.

“Тя е истинска американка и нейното непреходно творчество ни помогна да ознаменуваме това, което представляват тази страна и нейните невероятни хора”, заяви бившият президент Джордж Буш по време на церемонията.

В последната си публикация във Facebook Лин сподели библейски цитат.

“Всеки, който върши зло, мрази светлината и не иска да излезе на светло от страх, че делата му ще бъдат разкрити. Но всеки, който живее според истината, излиза на светло, за да се види ясно, че това, което е направил, е било направено пред Бога. Йоан 3:20-21”

В една от последните си публикации в Инстаграм тя сподели снимка с колежката си, кънтри легендата Доли Партън.

“Доли Партън и аз винаги си прекарваме страхотно заедно!”, написа тя под нея.

Мощният глас на Лорета Лин, закачливите й текстове и актуалните й песни са модел за поколения кънтри певци и автори на песни. Кънтри певицата, със своите жизнерадостни песни и вдъхновяваща житейска история, се превърна в един от най-обичаните американски музикални изпълнители на нейното поколение.

Лин изгради славата си не само благодарение на музиката си, но и на имиджа си на символ на селската гордост и решителност. Нейната история е свързана с въглищната провинция на Кентъки, от трудното начало в Вътчър Холоу (който нейните песни направиха известен). Става съпруга на 15 години, майка на 16 години и баба в началото на 30-те си години, омъжена за женкар, който навремето е бил контрабандист и впоследствие я води до звездната слава. Тази история превръща автобиографията й “Дъщерята на въглекопача” в бестселър и в основа за едноименната филмова адаптация, спечелила “Оскар”.

Гласът й е неповторим – с кентъкийския си тембър, напрегнато вибрато и дълбока сила. Джони Кеш, който продуцира последните записи на Лин, казва: “При Лорета просто включваш микрофона, стоиш настрана и се държиш здраво.”