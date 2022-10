Вижте "детската градина" за тигърчета в Китай

База за изследване и развъждане на тигри в Южен Китай проектира "детска градина" за тигърчета, за да помогне на един от най-застрашените животински видове в света да се адаптира към естествената си среда.

Южнокитайският тигър е единственият подвид тигър, произлизащ от Китай. От 90-те години на миналия век той е обявен за критично застрашен от Международния съюз за опазване на природата. В началото на 50-те години популацията му е от около 4000 екземпляра.

Сега южнокитайските тигри се отглеждат в специални центрове и общият им брой достига 200. Но живота извън естествената им среда е потиснал инстинктите им. Именно за да помогне за възстановяването на популацията на вида в дивата природа, базата за изследване и развъждане на южнокитайските тигри в Шаогуан покани експерти и учени да проектират „детска градина“ за тигърчета. The "twins" #tiger babies

"莲花Lotus" and "芙蓉Hibiscus"

born only 100 days

having fun at the

South China Tiger Breeding Research Base

in Northern Guangdong’s Shaoguan city #China pic.twitter.com/ONbuphm6fL — Michelle Luo Liting (@luo_liting) April 22, 2022

Един тигър се нуждае от поне 70 квадратни километра за обитаване. Пускането на южнокитайските тигри обратно в дивата природа изисква защита на огромни горски площи.