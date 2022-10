Протестиращи прекъснаха речта на Лиз Тръс на партийна конференция (Видео)

Протестиращи с плакат на "Грийнпийс" прекъснаха речта на британския министър-председател Лиз Тръс по време на конференцията на управляващата Консервативна партия, предадоха Ройтерс и БТА.

Двама протестиращи вдигнаха плакат, на който пишеше "Кой е гласувал за това? Грийнпийс". След това охраната ги отведе.

В речта си на годишната конференция на торите Тръс посочи, че ще намали данъците и добави, че Консервативната партия винаги ще бъде партията на ниските данъчни налози.

"Ще намалим данъчното бреме", обяви премиерката.