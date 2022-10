Масова престрелка в Мексико взе живота на 18, убит е и кметът на града (Видео, снимки)

Въоръжени лица нахлули в кметството на малкия град Сан Мигел Тотолапан в южната част на Мексико и отнели живота на 18 души, сред които и кметът на града. За това съобщават местните медии, като се позовават на твърденията на прокуратурата в щата Гереро.

Стрелците носели маски на лицата си и се придвижвали с два джипа. По време на престрелката, те отнели живота на кмета Конрадо Мендоса, и на още 17 души. По-голямата част от загиналите, които властите са идентифицирали, са били членове на местната управа. മെക്സിക്കോയിൽ വെടിവെപ്പ്; മേയർ ഉൾപ്പെടെ 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു- Shooting at Mexico kills 18 via @tvjanam https://t.co/9gs0jB0iza — Janam TV (@tvjanam) October 6, 2022

Във видеоклип, споделен в социалните мрежи, престъпната група "Los Tequileros" пое отговорност за нападението, но местните власти не потвърдиха веднага дали бандата е замесена в атаката, или това е блъф, предаде Bloomberg.

В изявление, публикувано днес, политическата партия PRD, към която принадлежи Конрадо Мендоса, осъди нападението и потвърди смъртта на кмета. Партията призова за справедливост и прекратяване на насилието и безнаказаността. През последните седмици в Мексико се наблюдава рязко увеличение на насилието с огнестрелно оръжие. #Update- At least 18 people were killed, including the municipal president Conrado Mendoza Alameda and his father, by a group of armed men who entered that town open fire at San Miguel #Totolapan City Hall in southwest #Mexico.#Shooting #Mayor #gunviolence #Viral #BreakingNews pic.twitter.com/xeaA9XSrT7 — Top Disaster (@Top_Disaster) October 6, 2022

Подобно нападение беше регистрирано на 21 септември, когато група въоръжени лица откриха огън в бар в централния мексикански щат Гуанахуато и убиха 10 души. Междувременно Министерството на националната отбрана съобщи, че изпраща армейски и военноморски части в района, за да открият стрелците.