Искат Тръмп да предаде кореспонденцията си с Ким Чен-ун

Националният архив на Съединените щати поиска Доналд Тръмп да им предаде кореспонденцията си със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. През август ФБР влезе в имението на Тръмп във Флорида и откри стотици класифицирани документи от времето, когато той беше президент.

От институцията са установили, че класифицираните документи, които липсват, са кореспонденция между Тръмп и Ким. Според националния архив Тръмп ги е взел от Белия дом след края на мандата си.

Това става ясно от имейл до адвокати на Тръмп от 6 май миналата година, който Националният архив публикува. В него се казва, че архивът се нуждае от незабавната подкрепа на адвокатите, за да гарантира, че всички документи на Тръмп ще преминат в ръцете на Националния архив. В разговор с журналист от „Ню Йорк таймс“ от миналата година Тръмп твърди, че е върнал документите.

Припомням ви, че през август ФБР откри в имението му във Флорида стотици класифицирани документи от мандата му като президент. Тръмп поиска от Върховния съд да се намеси в спора за иззетите от ФБР папки. Ако искането му бъде удовлетворено, това може да оспори претърсването в съда и документите да му бъдат върнати. А това може да се окаже решаващо в предстоящата надпревара за Конгреса през ноември, пише bTV.

Междувременно Тръмп подаде жалба в съда срещу „Си Ен Ен“ за клевета. Поискал е обезщетение от близо половин милион долара. Тръмп твърди, че телевизията се е опитала да използва огромното си влияние, за да го оклевети пред зрителите с цел да го победи в политически план, гласи текстът на жалбата.