Почина Пебълс - най-старото куче в света

Най-старото куче в света е починало

22-годишният фокстериер Пебълс от Южна Каролина почина в понеделник от естествена смърт, съобщиха собствениците в Инстаграм. ‘World’s Oldest Dog,’ Pebbles, Dies At 22https://t.co/TlINbvzJBU pic.twitter.com/gqOpnOD8q5 — Off The Press (@OffThePress1) October 7, 2022

"Тя беше спътник, който се среща веднъж в живота, за нас беше чест, че имахме щастието да я имаме като домашен любимец и член на семейството", казват собствениците в изявлението си. ‘Once-in-a-lifetime companion’: Pebbles, world’s oldest dog, dies aged 22 | Dogs see full article - https://t.co/Ghy5PIox9T pic.twitter.com/Bhfhf5ouhB — Pet News 2Day (@petnews2day) October 6, 2022

"Пебълс почина пет месеца преди 23-ия си рожден ден", пише още семейството.